Coronavirus, al via la collaborazione tra Asugi e la Prefettura di Gorizia

A dicembre del 2020, ASUGI ha sottoscritto un protocollo d’intesa per lo svolgimento delle attività di supporto amministrativo con la Prefettura di Gorizia. Tale accordo prevede che la la Prefettura supporti l’attività di implementazione di dati nei portali telematici aziendali, compresi quelli riguardanti il corretto assolvimento del contact tracing. Il Vice Presidente della Regione FVG, Riccardo Riccardi, ringrazia la Prefettura e Fincantieri per la collaborazione fornita ma soprattutto per l’attenzione e sensibilità dimostrata nei confronti dell’azienda sanitaria impegnata già da oltre 11 mesi nella lotta al contrasto della diffusione della pandemia. L’idea oggi si concretizza: circa 12/14 dipendenti del Ministero dell’Interno, che attualmente lavorano presso la prefettura di Gorizia, svolgeranno attività di data entry durante una parte del proprio orario di lavoro. "La sinergia tra le istituzioni è fondamentale - ha dichiarato il sindaco di Monfalcone Cisint -, tanto più in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. Il Comune di Monfalcone è quindi molto soddisfatto di questo protocollo, così come di tutte le altre sinergie messe in campo dalla Regione e da ASUGI con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, che si trovano in prima linea nella battaglia contro il Covid. Ritengo ottima l’idea di utilizzare risorse umane per darsi una mano a gestire le difficoltà, visto che questa è una situazione che comporta grande stress e che impone la necessità di molte ore lavoro.”

Gli operatori sono stati tutti preventivamente formati all’utilizzo dell’applicativo SIASI al quale potranno collegarsi dalla propria postazione di lavoro tramite apposto link messo a disposizione di ASUGI. I rispettivi obblighi e responsabilità delle parti sono disciplinati in specifica convenzione stipulata tra ASUGI e la Prefettura di Gorizia che ha ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero dell’Interno. Una collaborazione analoga è stata attivata con la società Fincantieri Spa di Monfalcone ad oggi già operativa. Un ringraziamento e un plauso dell’iniziativa arriva anche dal Sindaco della città di Gorizia Rodolfo Ziberna: “Ringrazio la Regione per quanto sta mettendo in campo per questa emergenza. Non ultima l’importante campagna vaccinale che rappresenta un’azione fondamentale per debellare la pandemia. Il mio apprezzamento è rivolto anche all’importante collaborazione che si sta svolgendo a tutti i livelli istituzionali e tra enti perché in questo momento non c’è solo carenza di personale sanitario ma anche amministrativo, anch’esso messo sotto stress. Questo rappresenta un modo efficace per recuperare risorse.”