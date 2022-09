Collegio del Mondo Unito, ecco il nuovo bando

Scuole di pace in tempo di guerra: nei 18 United World Colleges (Colelgi del Mondo Unito) studenti da più di 80 paesi vivono e studiano assieme nell'ultimo biennio della scuola superiore. L’obiettivo di queste scuole è sviluppare il pensiero critico e la capacità di generare il cambiamento per un mondo migliore, più inclusivo e sostenibile da parte di giovani brillanti e idealisti, ma anche fortemente orientati alle azioni concrete. Gli United World Colleges stimolano in loro l’attitudine, coltivando le competenze per farlo, mentre un sistema di borse studio mira proprio a offrire questa opportunità a qualsiasi studente abbia le capacità per coglierla.

Per far parte dei Collegi del Mondo Unito nel biennio 2023-2025, scarica il Bando di Concorso della Commissione Nazionale Italiana.La scadenza per la presentazione della domanda è lunedì 24 ottobre 2022. Il 18 maggio, 7 giugno, 20 settembre e 14 ottobre si terranno invece degli eventi online di presentazione dell’iniziativa, nel corso del quale sarà possibile sentire delle testimonianze di ragazze e ragazzi che hanno fatto questa esperienza e fare domande alla Commissione Nazionale UWC, che gestisce le selezioni dei candidati. Per informazioni scrivi alla Commissione Nazionale Italiana UWC.