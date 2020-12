Il Covid entra nel collegio delle suore, classe in quarantena

Un'intera classe del Collegio delle Dimesse di via pendice dello Scoglietto nel rione di Cologna è stata chiusa in seguito alla positività al Coronavirus di un'insegnante. La maestra si trova in quarantena. L'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina ha fatto sapere che per il momento "si è deciso di non dispensare il pranzo agli alunni". Domani 2 dicembre e giovedì 4 verranno effettuati i tamponi. Per quanto riguarda gli alunni più piccoli, il tampone verrà effettuato presso il Burlo.