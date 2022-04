Colpita alla testa da un sasso, giovane triestina soccorsa e portata in ospedale

Una giovane nata nel 1984 e residente a Trieste è stata soccorsa nella falesia di Dardago (Budoia, Pordenone) nel pomeriggio di oggi 18 aprile dopo essere stata olpita alla testa da un sasso caduto dall'alto. L'episodio è successo dopo le 14. L'impatto è stato forte e la donna era dolorante e stordita ma fortunatamente, secondo quanto riporta il Soccorso Alpino, sembra che non sia grave come si temeva all'inizio. Sul posto sono giunti per l'appunto quattro soccorritori del Soccorso alpino, tra i quali un nostro medico e altrettanti Vigili del fuoco, che le hanno fatto i primi controlli e atteso assieme a lei l'arrivo dell'elisoccorso regionale. La donna è stata visitata anche dal medico dell'equipe di bordo, calato sul posto assieme al nostro tecnico di elisoccorso, quindi imbragata e recuperata a bordo dell'elisoccorso con il triangolo di evacuazione (detto in gergo pannolone) e portata in ospedale per controlli. L'intervento si è concluso poco prima delle 16.