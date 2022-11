Colpito al volto da un getto d'olio ad alta pressione: operaio 27enne all'ospedale

Un operaio di 27 anni di origine indiana è stato soccorso a bordo di una nave ormeggiata al Molo VII del Punto Franco Nuovo di Trieste dopo essere stato colpito al volto da un getto di olio ad alta pressione che gli ha perforato il labbro. L'uomo ha perso conoscenza ed è scattata immediatamente una chiamata di aiuto al Nue112. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco. Il giovane uomo è stato immediatamente soccorso, ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato in condizioni non gravi all'ospedale di Cattinara. Cause in fase di accertamento.