Meteo, colpo di coda dell'inverno nel triestino e nell'isontino

TRIESTE - Colpo di coda dell'inverno in questo fine aprile. Anche la settimana entrante, nel triestino e isontino, secondo le previsioni dell'Osmer, sarà all'insegna dell'instabilità, con precipitazioni, vento forte e temperature sotto la media stagionale. Oggi 22 aprile al mattino il cielo sarà variabile, in seguito da nuvoloso a coperto. Dal pomeriggio precipitazioni diffuse da deboli a moderate. Soffierà bora moderata con raffiche anche sostenute in serata sul Carso e a Trieste. Martedì 23 aprile fino al mattino il cielo sarà in prevalenza coperto con precipitazioni. Dal pomeriggio potranno esserci residue precipitazioni sparse con possibilità di schiarite. Soffierà Bora moderata al mattino con raffiche sostenute sul Carso e a Trieste, in calo dal pomeriggio. Mercoledì 24 aprile il cielo sarà da nuvoloso a coperto per nubi medio-alte. Nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi. Sulla costa soffierà vento moderato da nord o di bora. Le temperature saranno ancora sotto la media del periodo.