A spasso con coltelli e marijuana in via Carducci: denunciato 23enne

Girava con coltelli e marijuana in via Carducci, ma la Polizia lo scopre. Il Reparto Prevenzione Crimine di Padova ha denunciato ieri sera per il possesso ingiustificato di tre coltelli e di sette grammi lordi di marijuana un triestino del 1997. E’ stato fermato e identificato all’esterno di una rivendita di tabacchi in via Carducci. Il tutto, rinvenuto in uno zaino, è stato successivamente sequestrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una serata quanto meno movimentata: sempre ieri il personale della Squadra Volante ha denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino croato del 1970. Per nulla collaborativo e alquanto aggressivo, ha minacciato gli operatori intervenuti in via Grego per la segnalazione di una lite in strada.