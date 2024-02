In Giardino Pubblico con due coltelli in tasca: denunciato

TRIESTE - Aveva con sé due coltelli a serramanico ed è stato denunciato dalla polizia locale. E' successo in giardino pubblico, pochi giorni dopo la denuncia di due persone per atti osceni in luogo pubblico il 2 febbraio. Nel dettaglio, un ufficiale di polizia locale del distretto di via Giulia, in un servizio di controllo con una pattuglia del reparto motorizzato, ha fermato un giovane (maggiorenne) in atteggiamento sospetto, insieme ad altri coetanei. Alla vista delle divise, il ragazzo ha cercato invano di darsi alla fuga ma è stato fermato dagli operatori, che lo hanno perquisito, trovandolo in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico e uno a scatto, lame da 6,5 e 8,5 centimetri, subito sequestrati. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo d'armi.