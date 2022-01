Gira in pieno centro con un coltello: denunciato triestino di 19 anni

Nella serata di ieri 28 gennaio la Polizia di Stato ha denunciato per porto abusivo d’armi un triestino del 2003. Nell’ambito del servizio istituzionale di controllo del territorio, personale della Volante lo ha fermato e identificato in via Roma. Addosso aveva un coltello a farfalla che gli è stato sequestrato. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.