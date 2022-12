Colto dai crampi in montagna: ventenne triestino soccorso a Forni di Sopra

Viene colto dai crampi durante un'escursione in montagna e viene tratto in salvo dal Soccorso alpino: è successo a un ventenne di Trieste nel pomeriggio di ieri a quota 1500, lungo la pista forestale che scende da Malga Tragonia nel Comune di Forni di Sopra. Il giovane ha chiamato il Nue112 riferendo di essere tato sopraffatto dai crampi e di non riuscire a concludere la discesa. I soccorritori della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino gli hanno comunicato di rimanere fermo ad attendere i soccorsi e hanno contattato il gestore di Malga Tartoi che velocemente, disponendo di un quad, lo ha raggiunto, caricato e condotto a valle illeso. L'intervento si è concluso poco prima delle18.