Tornano i live targati Barcolana, in Ponterosso i Coma Cose

TRIESTE - Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, sono uno dei duo più interessanti del panorama musicale attuale e con le loro due partecipazioni a Sanremo negli ultimi quattro anni hanno saputo conquistare la critica ed emozionare il pubblico con le esibizioni di “Fiamme negli Occhi” e de “L’Addio”. A cinque anni di distanza dall’ultimo evento musicale con Bob Sinclar, torna il concerto della Barcolana. Saranno i Coma Cose i protagonisti del concerto in programma venerdì 29 settembre (ingresso gratuito, inizio ore 20, opening act e after-show a cura di Broccoletti Pop) a Trieste in piazza Ponterosso, con l'evento che darà ufficialmente il via alla 55esima edizione della Regata Velica Internazionale più grande del mondo. In tour da aprile con il loro ultimo disco "Un meraviglioso modo di salvarsi", il duo si è già esibito a Londra e Parigi, mentre nel mese successivo al loro show triestino saranno di scena negli Stati Uniti, con due live rispettivamente a Miami e a Los Angeles. .