Test sierologici al personale della scuola: ecco come prenotare il prelievo

ASUGI comunica che per quanto concerne i test sierologici rivolti al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale (vedi circolare MIUR in allegato) si potrà prenotare il prelievo attraverso:

CALL CENTER Regionale 0434 223522

Farmacie abilitate

CUP dei presidi ospedalieri di Trieste, Monfalcone e Gorizia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I prelievi

I prelievi verranno effettuati presso gli ospedali Maggiore di Trieste, San Polo di Monfalcone e San Giovanni di Dio di Gorizia. Indicativamente entro la fine di questa settimana (probabilmente giovedì p.v.) verrà comunicato a tutti gli organi di stampa e divulgato attraverso i canali di comunicazione di ASUGI la data di inizio della procedura e tutte le modalità specifiche.