Imparare a salvare una vita si può, gli infermieri tra i banchi di scuola

TRIESTE - Gli infermieri tornano a scuola. Questa volta il ritorno tra i banchi dei rappresentanti della Società italiana infermieri emergenza territoriale li ha visti però dalla parte degli insegnanti. Il sodalizio, che si occupa di diffondere i risultati della ricerca, oltre alla formazione volta a migliorare il sistema territoriale, ha concluso da poco il corso indirizzato alle classi terze dell'Istituto Deledda-Fabiani. Obiettivo delle lezioni la formazione degli studenti in merito alle patologie tempo dipendenti più importanti. Il prossimo anno il progetto punta a formare le classi quarte e quinte. "Non abbiate paura di intervenire - questo il motto condiviso con i giovani - la vostra azione può salvare una vita".

Gli argomenti trattati

"Abbiamo analizzato il trattamento precoce dell'arresto cardiaco con le manovre di rianimazione cardiopolmonare - così il referente regionale del Siiet, Manuel Cleva -, impegnando gli stessi studenti nelle manovre su appositi manichini, nonché illustrare le modalità di chiamata al 112, il numero unico per le emergenze". Durante i mesi di corso, i ragazzi del Deledda-Fabiani hanno affrontato il tema dell'emergenza territoriale nella provincia di Trieste e la sua struttura. "Oltre a ciò - continua Cleva - partcolare attenzione è stata dedicata a Stop the bleed, ovvero il tamponamento delle emorragie massive che rappresenta un anello fondamentale nella catena della sopravvivenza nei soggetti colpiti. Solo intervenendo in maniera tempestiva prima dell'arrivo dei soccorsi si può garantire maggiore possibilità di sopravvivenza all'infortunato".

Le parole della preside

Il progetto ha trovato totale sinergia e condivisione nel sistema scuola. La collaborazione tra la Siiet e la dirigente scolastica Tiziana Napolitana, con la grande disponibilità delle insegnanti Bari e Benci, si concluderà la prossima settimana con il rilascio dei diplomi. In realtà è solo un arrivederci al prossimo anno. "Tutto ciò che è offerta formativa e che ha a che fare con il campo sanitario è ben accetto - ha dichiarato la dirigente scolastica Tiziana Napolitano -, soprattutto iniziative del genere che aumentano di fatto le competenze dei ragazzi, in vista della prosecuzione delle loro carriere nell'ambito medico-sanitario".