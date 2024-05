No Ovovia all'attacco: "Niente fondi del Pnrr, lo dice il Ministero"

TRIESTE - “Secondo il Ministero dell'ambiente, un progetto che ha ottenuto parere negativo della Valutazione d'Incidenza non può essere finanziabile in ambito Pnrr”. Lo ha detto il coordinatore del Comitato No Ovovia William Starc stamattina in occasione dell'incontro, organizzato presso il Circolo della stampa, per fare il punto sul progetto cabinovia alla luce di una serie di avvenimenti che si sono succeduti in queste ultime settimane. Il Comitato ha rivelato che anche l'approvazione delle compensazioni da parte della giunta regionale non potrebbe garantire il finanziamento Pnrr della cabinovia.

Le parole del Comitato

"Questa mattina - sempre Starc - doveva tenersi in Regione l’audizione dei tecnici, che supportano il comitato, da parte della quarta commissione consiliare, al fine di consentire l’esposizione, in presenza dell’assessore regionale dell’ambiente Fabio Scoccimarro e ai responsabili degli uffici, che stanno predisponendo l’istruttoria sul terzo livello della Vinca che sta per Valutazione d'Incidenza, dei contenuti delle 10 relazioni che abbiamo inviato per controdedurre quanto sostiene il Comune per giustificare il superamento dell’incidenza negativa che comporta la realizzazione della cabinovia nel sito di bosco Bovedo, come accertato e ribadito dal competente servizio regionale della biodiversità. Dispiace che ciò non sia avvenuto e che ad oggi non esista una nuova data perché crediamo nei confronti soprattutto più necessari e utili per entrambi le parti quando ci sono visioni così differenti e opposte su opere che vanno ad incidere sul territorio e per le quali l’opinione pubblica è contraria".

I sei criteri previsti dal Dnsh

Il comitato ha voluto ribadire che questo comportamento da parte della Regione non fa venir meno l'impegno per continuare nelle iniziative volte a "denunciare l’incompatibilità di questa opera con le leggi e le normative vigenti in materia". A rafforzare questa convinzione è giunta risposta all’Interpello in materia ambientale sui criteri Dnsh - acronimo di Do no significant harm, ovvero non arrecare un danno significativo” all'ambiente, per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi per i progetti ammessi a finanziamento del Pnrr - che, tramite le associazioni ambientaliste, abbiamo posto al ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica". Infatti la condizione necessaria per ammettere a finanziamento e realizzare le opere previste dal Pnrr è l’obbligo di rispetto dei sei criteri previsti dal Dnsh da verificarsi in tutto il ciclo dell’opera, dalla programmazione fino ai singoli interventi attuativi".

La risposta del minstero dell'ambiente

La risposta dello scorso 20 maggio del Ministero precisa che “per i siti della rete Natura 2000 si conferma che, per l’ammissibilità alle risorse Rrf (Recovery and resilience facility), le Valutazioni di Incidenza riferite ai progetti Pnrr devono concludersi sempre con parere positivo, eventualmente - se del caso – prevedendo misure di mitigazione dell’impatto potenziale. Ne consegue che l’esito negativo della Valutazione di Incidenza ambientale di un intervento Pnrr comporta la sua inammissibilità a finanziamento per mancato rispetto del principio Dnsh, in considerazione delle ricadute significative sull’obiettivo “Protezione e ripristino della biodiversità”. Il Ministero afferma che anche qualora si attivasse il cosidetto Livello III e dunque la speciale procedura derogatoria che vede il coinvolgimento di altre istituzioni nazionali e della stessa Commissione Europea, l’eventuale successiva adozione di misure compensative ai fini della realizzazione dell’opera non farebbe venir meno la sua incidenza negativa sul sito Natura 2000 interessato e, pertanto, alla luce dell’obbligo di rispetto del principio Dnsh, tale opera non risulterà finanziabile in ambito Pnrr".

La direttiva Habitat

Ancora, dalla risposta del ministero si evince che "nel caso in cui il progetto riceva una valutazione d’incidenza negativa, significherebbe che il progetto incide negativamente sugli obiettivi di protezione definiti per quell’area. Se per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, la direttiva “Habitat” ne ammette la realizzazione a fronte di dell’adozione di misure compensative, il progetto privo di possibilità di mitigazione, avendo di per sé un impatto negativo significativo sugli obiettivi di protezione definiti per quell’area, non rispetta il principio del Dnsh e non è pertanto ammissibile ai fini del Pnrr".

Risposte che per il Comitato "evidenziano che quanto da noi sostenuto, nel corso di questi 3 anni, trova fondamento e conferma nelle precisazioni dei ministeri e delle circolari europee, a prescindere dalle responsabilità di chi ostinatamente ha continuato a voler sovvertire i disposti di leggi e norme interpretandole a suo uso e consumo". Ora l'auspicio del Comitato è che "questa vicenda si chiuda definitivamente. Una vicenda che ha impegnato cospicue risorse finanziarie e umane negli ultimi anni per realizzare e affermare un progetto come la cabinovia che non trova ragione per essere realizzato".