Ottant'anni dall'eccidio nazista di via Ghega, la commemorazione

TRIESTE – Il prossimo 23 aprile saranno ottanta gli anni trascorsi dall’eccidio di via Ghega, a Trieste. Il 23 aprile 1944, a Palazzo Rittmeyer in via Ghega 12, oggi sede del conservatorio Giuseppe Tartini, allora requisito dalle autorità germaniche di occupazione e trasformato nel Soldatenheim, la “Casa del soldato” - scattava una feroce rappresaglia nazista di cui sono rimaste raccapriccianti testimonianze fotografiche che mostrano i corpi di 51 cittadini civili, penzolanti dallo scalone interno del Palazzo, alcuni appesi anche dalle finestre della facciata, in modo che i cadaveri fossero esposti come monito alla pubblica vista. L’anniversario di quella terribile strage che è nota come “l’eccidio di via Ghega” sarà commemorato dal conservatorio Tartini, insieme alle istituzioni di riferimento italiane e slovene. Martedì 23 aprile dalle 9 saranno deposte alcune corone delle municipalità di Trieste e Postumia, città dalla quale provenivano molte vittime dell’eccidio, all’esterno di Palazzo Rittmeyer, e si osserverà un minuto di silenzio. Alle 9.30 lo squillo della campanella interromperà le lezioni, ricordando l’ora fatale del 23 aprile di ottant'anni fa e per ritrovarsi nello scalone di palazzo Rittmeyer, teatro della strage e assistere alle letture di testi inediti a cura dello storico Roberto Spazzali, che firma anche l’evento scenico della serata: brevi estratti di alcune produzioni che saranno proposte nel mese di maggio nella Risiera di San Sabba, per ricordare storie di deportati politici e razziali, e alcune figure legate all’occupazione nazista a Trieste: come Enrico Schott, il mecenate ebreo che portò Gustav Mahler a Trieste, e l’aguzzino Ernst Weimann, il tenente colonnello della SS a capo dell’ufficio della polizia di sicurezza sul litorale adriatico dal settembre 1943 al giugno 1944. Alle letture, affidate agli studenti del Tartini Giacomo Segulia e Janja Štampar, seguirà la musica, con il quartetto d’archi del conservatorio composto da Teodora Kalicanin e Pietro Furlanetto al violino, e Ceren Yilmaz viola, Andrijana Dabovic al violoncello, impegnati nell’esecuzione dell’Adagio di Luigi Boccherini, dal quartetto in re minore op.8 n.1. Quindi, dalle 10, ci si ritroverà nell’Aula Magna per gli interventi della autorità istituzionali, tra i quali i sindaci di Trieste, Roberto Dipiazza, e di Postumia Igor Marentič.