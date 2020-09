Deposta una corona d'alloro in ricordo dei marinai caduti in mare

Si è tenuta questa mattina nel piazzale Marinai d'Italia, davanti alla Stazione Marittima di Trieste, la cerimonia per la “Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare”. La giornata commemorativa, dal 2012, è celebrata il 9 settembre 1943, nel giorno in cui si verificò l’affondamento della corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi, con quasi 1.700 marinai scomparsi. Alla presenza delle autorità civili, con il sindaco di Trieste, militari e rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'arma, è stata deposta una corona d'alloro sul Cippo che li ricorda. La cerimonia è stata organizzata dall'Associazione Marinai d'Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.