I temi fiscali vi mettono ansia? Ci pensa Carlotta, la nuova commercialista online

"Rendere i temi fiscali più semplici per affrontarli con più serenità, meno ansie e più consapevolezza assistendo in maniera professionale imprenditori e freelance anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti digitali e innovativi, e a distanza". E' questa la filosofia di Carlotta Cabiati, commercialista online pronta a rendervi facile il difficile. Mamma, maestra di sci e armatrice di una barca da regata con equipaggio interamente femminile: Carlotta conosce il valore del tempo e proprio per questo non vuole farlo perdere a chi deve preoccuparsi di fiscalità e conti.

L'idea

Nata a Milano, vive a Trieste da 22 anni. Ed è proprio qui che ha deciso di diventare una commercialista online: "la mia idea di innovare questo tipo di business è nata nel 2014. Ero appena diventata mamma e volevo aprire il mio studio. Volevo però trovare - ci racconta Carlotta - un modo per trasformare la mia professione e svolgerla in un modo che mi rappresentasse maggiormente". "Sono da sempre stata una persona molto attiva, dinamica, energica: volevo portare un po' di quella solarità e passione nel mio lavoro. Inoltre - continua -. avevo l'esigenza di trovare nuovi clienti. Non avevo uno studio di famiglia, né uno in cui subentrare e quindi, sono partita proprio da zero. In questa situazione apparentemente svantaggiata, quindi, mi sono fermata e ho cercato la mia strada".

Più tempo

Ma qual è la differenza tra il servizio di Carlotta e quello di un commercialista "classico"? "Sicuramente la possibilità di lavorare a distanza - ci spiega -. Il 90% dei miei clienti risiede in una città diversa dalla mia. Ho iniziato a lavorare da subito in questo modo, per permettere sia a me che ai miei clienti di poter risparmiare tempo da dedicare al proprio business o alla propria famiglia". "C'è poi un altro aspetto che mi contraddistingue dai miei colleghi, quello comunicativo: dal 2014 parlo di temi fiscali sul mio blog www.carlottacabiati.com, sul mio canale YouTube e su Instagram. Cerco di diffondere quanto più possibile concetti utili a chi ha una partita iva, sempre utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile". Suggerimenti, indicazioni, guide, ma anche tre servizi fruibili online: Quantopago©, Fammi1domanda e la Consulenza via Skype.

I servizi fruibili online

"Quantopago© ed è uno strumento, in excel, per le p.iva in regime forfettario, che consente di calcolare le imposte e i contributi sulle fatture incassate. Fammi1domanda è una libreria con più di 50 video dove rispondo alle domande che più spesso si fa chi ha una partita iva, come "posso incassare in contanti?" o "devo avere un conto corrente dedicato all'attività?". Hanno un linguaggio semplice, e ti danno indicazioni su come risolvere il tuo dubbio in pratica. Sono sempre disponibili e facilmente consultabili". Per facilitare ulteriormente il vostro lavoro, troverete anche template/modelli più utili per il business: fac simili di fatture, fogli di calcolo, calendario condiviso con le scadenze fiscali, ecc. Per chi, invece, avesse bisogno di una consulenza, Carlotta vi aspetta su Skype. Insomma, un mondo pensato ad hoc per chi non vuole perdere tempo e necessita di una guida a 360 gradi. Ovviamente online.