Commiato di Zeno D'Agostino: "il futuro del porto non è il porto"

TRIESTE - Visioni e concretezza: si può riassumere in queste due sole parole il gran lavoro portato avanti dal presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino nel corso dei nove anni del suo mandato. E' cambiato il mondo, è cambiato il porto di Trieste, "sempre più scalo internazionale e sempre meno italiano per tipologia e bacino d'utenza dei traffici ma anche per caratteristiche "fisiche", con il suo pescaggio senza eguali, eccezion fatta per quello di Gioia Tauro in Calabria".

I fondali

Un'immagine tridimensionale quella tracciata oggi da D'Agostino relativamente agli sviluppi futuri della portualità, con particolare attenzione ai fondali: "Il mare - ha detto D'Agostino - è al centro degli scambi, con più del 90 per cento delle merci ma soprattutto con più del 99 per cento dei dati che passano, appunto, attraverso i cavi sottomarini". Nella giornata del suo commiato dalla guida dell'Autorità portuale - ma non da quella del Coselag che continuerà a presiedere anche perchè, come spiegato dallo stesso D'Agostino "in ballo c'è il progetto "Orto Franco" a cui credo moltissimo e che voglio seguire nel suo sviluppo" - sono stati tanti gli spunti di riflessione sul concetto di portualità moderna e al passo con i tempi.

Il modello Trieste

D'Agostino si è dimesso dalla carica e lascerà la presidenza a fine mese, in anticipo rispetto alla scadenza del mandato, prevista per la fine anno, ma va via senza rimpianti: "Il patrimonio dell'Autorità e delle società ad esse collegate si è più che triplicato, lo si nota anche solo guardando la gestione aziendale. Oggi esiste un modello Trieste, con un porto che esce dal porto anche con i treni, non ci sono perdite e tutto è in crescita". Quindi nessun rimpianto "ma solo tanta soddisfazione per quanto fatto".

Crescita su tutti i fronti

Come dargli torto, d'altronde: le assunzioni crescono, il sistema-porto funziona e guarda avanti, anche di fronte alle sfide della geopolitica. Dicevamo delle visioni: niente privatizzazioni, bensì internalizzazioni delle attività per creare un sistema che copra e coordini tutte le funzioni del porto. Per quel che concerne gli scenari geopolitici D'Agostino evidenzia come “il periodo appare difficile e non finirà tanto presto. Una portualità che vuole essere competitiva deve andare al di là dei singoli settori. Noi lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo, vedi FreEste, Bat“.

Gestione di porto vecchio

D'Agostino ha anche velatamente, ma non troppo, criticato l'operato dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione di porto vecchio: "io prima di tutto avrei indicato cosa non è possibile fare in quell'area, ma ognuno decide come vuole. Sono scomparsi anche i binari che sono stati sotterrati. Ecco, io li avrei conservati".

Nove anni: i numeri snocciolati

D'Agostino ha inoltre snocciolato i dati, anche prossimo futuri, legati alla sua gestione: sono cresciuti gli investimenti nel settore ferroviario, che per il 2026 prevedono una capacità di 25 mila treni, sono arrivati tanti investiìtori internazionali, sono stati rafforzati i collegamenti ferroviari con l'Europa, soprattutto centrale e dell'est, lsono stati messi in rete porti e interporti regionali per fare sistema, è stata definita al meglio l'architettura della governance del sistema. Con D'Agostino, in questi anni Trieste è diventato il primo porto ferroviario d'Italia, il primo porto petrolifero del Mediterraneo, il primo porto d'Italia per tonnellaggio totale, il primo in Italia e il terzo in Europa per trasporto marittimo a corto raggio e, infione, l'ottavo porto d'Europa per tonnellaggio. D'Agostino, sulla sua idea di portualità non tradizionale ma rivolta all'innovazione e alla diversificazione, ha voluto chiudere con una frase che racconta la necessarietà del cambio di paradigma: "La presenza di una nave non è il baricentro del ragionamento di sviluppo del porto. Serve sconvolgere i paradigmi". Ma ora dove andrà D'Agostino? "Certamente non andrò a fare il presidente di altre autorità portuali" la risposta convinta.