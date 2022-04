"Commissione inchiesta su effetti avversi vaccini" ma la notizia è falsa

Circola da ieri la notizia diffusa da Byoblu, testata vicina ai no vax, nella quale si annuncia che a Trieste l'Ordine dei medici sarebbe pronto a costituire una commissione d'inchiesta finalizzata a "far luce sugli effetti avversi dei vaccini Covid". L'annuncio è stato smentito dal presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Trieste, Cosimo Quaranta, che ha da subito fatto chiarezza sul ruolo dell'ente: "L'Assemblea vota, non delibera. Quindi dire che ha deliberato è falso". "La delibera è compito del Consiglio - aggiunge Quaranta -. Ieri non c'è stata alcuna seduta, ma un'Assemblea finalizzata al voto del bilancio". Nel corso della quale, specifica, "c'è stata da parte di uno degli intervenuti una richiesta di confronto all'interno dell'Ordine per discutere le ultime evidenze scientifiche in relazione al Covid, vaccinazioni e tutto quello che ne segue. A quest'ultimo è stato detto che l'Ordine non può che favorire i momenti di confronto fra colleghi". Quindi nessuna commissione d'inchiesta. La richiesta di confronto dovrà ora essere portata all'attenzione del Consiglio.