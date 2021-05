Gran festa di compleanno al Liverpool Pub: 23 giovani sanzionati

Le segnalazioni hanno condotto le volanti della Questura al pub di Opicina in via degli Alpini. Il locale era chiuso per turno. Intervenuti sul posto anche i Carabinieri

Ieri sera, poco prima delle 21, sono giunte alcune segnalazioni tramite il 112 alla sala operativa della Questura di una festa in corso in un locale di Opicina. Sul posto si è recato personale della Squadra Volante che ha riscontrato che in un pub di via degli Appiari, chiuso per turno, si stava festeggiando un compleanno. In ausilio sono giunti militari dell’Arma dei Carabinieri per l’identificazione di 23 giovani, i quali sono stati sanzionati amministrativamente.