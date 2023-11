Il Comune assume, al via il concorso per 10 posti a tempo indeterminato

TRIESTE - Il Comune informa che è stata indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di 10 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di “Istruttore amministrativo/contabile” cat. C. Si rimanda al bando di concorso per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e presentazione della domanda.

Il bando è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it, sezioneAmministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi di Concorso in scadenza/Concorsi. Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA. Scadenza presentazione delle domande: ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2023. Piattaforma per la presentazione delle domande di partecipazione attiva dalle ore 15.00 del 16 novembre 202