Comune ed Edilmaster ancora insieme per un nuovo cantiere/laboratorio al cimitero di Sant'Anna

Riconfermata anche nel 2020/2021 la collaborazione tra Comune di Trieste ed Edilmaster (iniziata lo scorso 5 ottobre) con la realizzazione di un cantiere/laboratorio nel Cimitero comunale di Sant'Anna che ha l’obiettivo di coinvolgere gli studenti della terza classe dell’Edilmaster-La Scuola Edile di Trieste, addetti alle lavorazioni artistiche, nell’iniziativa di ripristino di alcuni monumenti di rilevanza storico-culturale presenti nella struttura.

L'intervento

Si tratta di un ampio percorso di valorizzazione già avviato dal Comune di Trieste nel 2018 con il ripristino e risanamento conservativo delle parti lapidee del Sacello in memoria dei volontari triestini caduti nella prima guerra mondiale. Oltre agli interventi attualmente in fase di conclusione sulla tomba della Famiglia Sartorio. Si continuerà quindi con le lavorazioni del terzo lotto, conclusive del colonnato monumentale nel quale sono programmati gli interventi di ripristino e risanamento conservativo di 12 dei 61 monumenti funerari. Sono sculture marmoree di notevole pregio, opera di valenti artisti, che costituiscono un patrimonio artistico per la città. “”E’ stato un lavoro portato a termine grazie ad un’importante collaborazione per consentire ai ragazzi di poter restaurare un monumeto di rilevanza storica per la città" ha affermato l’assessore Lodi nel corso della visita di giovedì 8 ottobre. Lo studente Alessandro Ludovisi ha quindi spiegato l’iter seguito per procedere all’intervento che è stato effettuato dopo un’attenta analisi storica del manufatto, e strutturale. “Abbiamo dovuto intervenire su muffe e licheni con particolari detergenti dopo aver trattato le parti con ammonio e polpa di cellulosa, oltre all’idropulitura finale. Un’esperienza utile e interessante che ci ha regalato belle soddisfazioni”.

La convenzione

Con apposita deliberazione (n. 269 del 23.5.2019) la Giunta Comunale ha approvato l'iniziativa e il relativo schema di convenzione con l' Edilmaster - Scuola Edile di Trieste, con la finalità di promuovere attività per i giovani in ambito culturale, formativo e sviluppo professionale delle loro competenze. Pertanto tale specifica attività consentirà agli allievi della Scuola la possibilità di arricchire la propria formazione teorica con una fase di esperienza formativa pratica in un cantiere/laboratorio nel quale gli allievi, senza remunerazione economica e senza l'individuazione di tempistiche precise, si eserciteranno nelle mansioni di Operatore Edile. Un’attività che consentirà quindi il recupero conservativo dei manufatti sepolcrali in pietra o in marmo di particolare rilevanza. A tale proposito, l’Amministrazione Comunale, di concerto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e la Società AcegasApsAmga S.p.A., (affidataria dei servizi funerari), ha istituito una commissione tecnica preposta alla valutazione dei manufatti cimiteriali in stato di abbandono con caratteristiche di interesse/vincolo culturale volti alla definizione delle linee guida per l'esecuzione degli interventi di manutenzione o di nuova realizzazione in ambito cimiteriale, a salvaguardia dei manufatti funerari considerando l'importante valenza storico e culturale del Cimitero di Sant'Anna. E che ha provveduto alla catalogazione delle tombe le cui concessioni sono state dichiarate decadute e definite le modalità di intervento per procedere all’eventuale nuova ri-concessione ai cittadini richiedenti.