Il Comune di San Dorligo a caccia di "nonni paletta", al via le domande

L’Amministrazione del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina comunica che anche quest’anno scolastico verrà istituito il servizio di vigilanza in prossimità delle scuole, mediante l’utilizzo di cittadini non svolgenti attività lavorativa, i cosiddetti “nonni vigili”. I cittadini del comune di San Dorligo della Valle-Dolina, che hanno un’età compresa tra i 50 e gli 80 anni, con conoscenza della lingua slovena e in possesso dei requisiti psico-fisici necessari allo svolgimento del servizio, possono quindi presentare domanda presso l’Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico al n. tel. 3398760721 (orario: lunedì - venerdì 9.00 -11.00) entro il giorno lunedì 28 settembre 2020. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio di Polizia Locale o sul sito del Comune www.sandorligo-dolina.it.

Gli aspiranti sosterranno un colloquio in base al quale verrà formata una graduatoria per il conferimento degli incarichi. Gli incaricati parteciperanno ad una successiva formazione a cura del personale dell’Ufficio di Polizia Locale, al fine di acquisire le nozioni di base della natura, dell’ambito e dei limiti del proprio operare.