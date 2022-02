Fondi ministeriali, Altin (Pf): "Il Comune non si aggiudica l'intervento e fa perdere sei milioni a due scuole"

Il Comune non si aggiudica l'intervento e la scuola Caprin perde tre milioni provenienti da fondi ministeriali. La stessa sorte toccherà alla scuola Fonda Savio. E' quanto denunciato da Paolo Altin, capogruppo in Consiglio comunale di Punto Franco, nel corso di una conferenza stampa. Come dichiarato da Altin, la decadenza del finanziamento destinato alla scuola Caprin per un importante intervento di adeguamento sismico delle strutture, è stata comunicata dal Ministero dell'Istruzione con una nota. "La decadenza - spiega il Capogruppo - è dovuta alla mancata aggiudicazione dell'intervento. Ne consegue che il Comune non solo ha perso un contributo da destinare all'edilizia scolastica ma ha anche dovuto restituire (o lo restituirà a breve) l'anticipo di 600 mila euro". Un fatto "desumibile anche dalla delibera di Giunta del 10 febbraio, che già premette che il Comune ricorrerà a nuovi canali di finanziamento, senza però precisare di cosa si tratti".

"Il finanziamento nasce con un decreto ministeriale del 2017 - aggiunge Altin -. Ci risulta che il Comune abbia ottenuto ben tre proroghe, prima di arrivare ad oggi. Su questa vicenda chiederemo con un'apposita istanza di accesso agli atti di verificare quali siano le esatte circostanze che hanno causato la decadenza dei finanziamenti e se vi siano ulteriori casi simili a questo". "Inoltre - spiega il Capogruppo - ulteriori delibere ci fanno presupporre che sia decaduto anche il finanziamento destinato alla scuola Fonda Savio: ulteriori 3 milioni di euro e un'altra restituzione dell'acconto di 600 mila euro".

Il fatto è stata confermato dall'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Elisa Lodi: "E' la verità e sono furiosa. Non è accettabile nè tollerabile non ottenere la proroga di finanziamenti destinati a ben due istituti scolastici. Ho già convocato gli uffici e ho chiesto delucidazioni: fatti del genere non devono accadere più". L'assessore ai Lavori Pubblici ha quindi evidenziato che sono in corso operazioni per reperire nuovi finanziamenti: "Fare l'assessore non vuol dire solo tagliare nastri, ma soprattutto risolvere problemi. Per questo mi sono mossa per recuperare due finanziamenti per la messa in sicurezza delle scuole Fonda Savio e Caprin".

Per la prima, ha spiegato l'assessore di Fratelli d'Italia, è stato trovato un canale di finanziamento per tre milioni di euro attraverso il Ministero. Mentre per la Caprin sono in corso trattative con la Regione. "Alla luce di quanto accaduto e in previsione dei finanziamenti Pnrr in arrivo - ha concluso Lodi -, Fratelli d'Italia chiede la riorganizzazione degli uffici del Dipartimento e un incremento del personale"