Al bar con amici o a fare shopping in orario di lavoro: denunciato dipendente del Comune

Un triestino di 58 anni è stato fermato l'ultima volta lo scorso 19 luglio dopo le ripetute segnalazioni sull'assenza dal posto di lavoro. In libreria o in drogheria, ma anche per sbrigare incombenze private, l'uomo è stato denunciato per truffa aggravata e falso

Lunedì 19 luglio il Nucleo di polizia giudiziaria deferiva all'autorità giudiziaria un dipendente del Comune di Trieste per truffa aggravata ai danni dell'Ente e per falso. I suoi responsabili avevano iniziato a nutrire qualche dubbio sulle sue quotidiane uscite per servizio ed avevano segnalato la cosa: la Procura della Repubblica incaricava perciò la Polizia Locale di condurre le indagini e raccogliere elementi utili a capire la liceità di queste uscite.

Nell'arco di circa due mesi gli operatori constatavano che - a volte - l'allontanamento dal posto di lavoro, benché giustificato da cause di servizio, subiva deviazioni per interessi personali: dagli acquisti in libreria e drogheria, al soffermarsi in bar con amici o alla prenotazione di visite mediche. Altre volte, invece, l'uscita era del tutto ingiustificata e serviva solo per incombenze private, senza alcuna ragione di lavoro. L'ultimo episodio è accaduto proprio lunedì scorso, quando dopo l'ennesima uscita ingiustificata per acquisti in un negozio, è stato fermato dal personale del Nucleo di polizia giudiziaria. Del fatto venivano informati subito i suoi superiori nonché veniva acquisita presso ogli uffici comunali la documentazione inerente tutte le sue uscite. La posizione dell'indagato, un uomo triestino di 58 anni - dipendente da molti anni in Comune - è al vaglio della Magistratura e del competente ufficio comunale.