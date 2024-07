Asili e educatori, fuoco "amico" di Ugl: "Dov'è finito il centrodestra che lottava per i precari?"

TRIESTE – “Le risorse, le graduatorie e le modalità previste dalla legge per stabilizzare il personale precario dei servizi educativi ci sono e per questo motivo c’è bisogno che questa amministrazione compia una scelta politica”. La richiesta proviene dai sindacati e dalle opposizioni presenti questa mattina in aula del consiglio comunale dove era in programma la discussione sulla stabilizzazione del personale precario dei servizi educativi, convocata in maniera congiunta dalla II e V commissione. A dire il vero, dopo le battute iniziali le commissioni hanno riacceso il dibattitto sull’asilo nido di Roiano, al centro nelle ultime settimane di un confronto politico quantomai inusuale.

Portavoce del dissenso interno, Angela Brandi

Sì, perché all’interno della questione trovano spazio due temi: uno di natura tecnica (la gestione del servizio educativo) e l’altro esclusivamente politico. Non è un mistero che tra le file della maggioranza vi sia più di qualche mal di pancia per la delibera su Roiano, testo momentaneamente congelato dopo il rinvio avvenuto in aula la scorsa settimana. Portavoce di questo dissenso è la consigliera di Forza Italia Angela Brandi. “Sembra di no – ha esordito l’ex assessore all’Educazione -, ma l’asilo di Roiano c’entra moltissimo”. La Brandi si è quindi rivolta all’assessore al personale Stefano Avian: “Venite qui a leggere una paginetta tecnica preparata dagli uffici, qui ci deve essere un impegno politico per dare risposta a richieste impellenti”. Sul tavolo pesa, infatti, la nuova legge che impone la laurea agli educatori. “Dal 6 agosto le persone non potranno più lavorare – così la Brandi -, ma non si venga a dire che i posti in pianta organica sono tutti impegnati, perché basta una decisione da parte della politica per modificarla e ampliarla”.

Ugl: "Una volta lottavamo con FdI, oggi la musica è cambiata"

Ma il caso dei servizi educativi è ben più complesso di quanto non si possa capire ascoltando le sedute d’aula. Per l’assessore Maurizio De Blasio “non c’è nessuna volontà di esternalizzare il servizio -, ma abbiamo l’esigenza di soluzioni complementari”. Tradotto, certe decisioni vanno prese nonostante la contrarietà di una parte perché è una questione di cambiamento. Tra i banchi della maggioranza Angela Brandi scuote la testa. Lo stesso fa Ottorino Marchianò, di Ugl. “Una volta lottavamo assieme a Fratelli d’Italia su tutte le stabilizzazioni. Oggi però la musica è cambiata. Davanti a me vedo due assessori con la parte tecnica, e allora mi domando chi ha votato il popolo alle ultime amministrative? Un tecnico che fa il compitino al politico o cosa?”. Il sindacalista spende poi parole critiche nei confronti della gestione del problema. “Questo modo di fare sta spaccando l’opinione pubblica, gli incontri non portano mai a nulla, non siete mai venuti a capo di nulla. Mi chiedo dov’è finito il centrodestra che lottava per il precariato. Abbiate il coraggio di dirci se siete favorevoli o contrari alle stabilizzazioni, perché loro (gli educatori dei servizi ndr) sono persone che hanno bisogno di farsi una vita”.

L'educatore precario: "Mi chiedo perché deve essere una lotta"

In ultimo ha preso la parola l’educatore “precario storico” (così si è definito) Furio Perini. “Mi chiedo perché da due anni a questa parte tutto deve essere una lotta. Io sono felice e orgoglioso di lavorare per il Comune, ma ormai è due anni che sentiamo sempre la stessa risposta, ma l’amministrazione dovrebbe avere a cuore chi lavora bene”. Sulla questione laurea, Perini ha così risposto: “Nessuno ci ha mai chiesto i titoli, evidentemente non c’è interesse. Se aveste stabilizzato due anni fa, quando lo chiedevamo, oggi non saremmo in questa situazione”.Le opposizioni hanno quindi criticato ampiamente l’operato della giunta. Per Valentina Repini del Pd la questione dell’asilo nido di Roiano è “un pasticciaccio brutto”, mentre Paolo Altin dice di vedere “l’amministrazione in stato confusionale, con sedute deliranti e proposte condivise senza la comunicazione all’assessore competente. State perdendo il controllo di questa nave”. Giorgia Cacovich di Adesso Trieste ha chiesto delucidazioni in merito al sistema educativo. “MI chiedo qual è il vostro piano, perché le domande devono arrivare entro il 6 agosto: abbiamo le persone disponibili, perché non stabilizzarle?”.

I numeri della giunta

Dall’altro lato, gli assessori della giunta hanno fatto sapere che per quanto riguarda le stabilizzazioni nei servizi educativi, queste sarebbero già state programmate. “Un posto nel 2025, quattro nel 2026, nove nel 2027, 10 nel 2028, 17 nel 2029 e 15 nel 2030. Non è nostra intenzione esternalizzare – ha detto Avian –, non c’è alcuna preclusione per i futuri posti vacanti”.