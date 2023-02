Svolta green per il Comune, fotovoltaico e energia pulita, una "torta" da 160 milioni

TRIESTE - L'annunciata svolta green del Comune di Trieste permetterà all'amministrazione di risparmiare almeno mezzo milione di euro l'anno. Il piano (per il momento sulla carta e lontano dalla gara d'appalto) è stato presentato questa mattina nella sala del Consiglio comunale dall'assessore al Bilancio Everest Bertoli e prevede una proposta di project financing che punta al raggiungimento della neutralità carbonica, come indicato nelle direttive europee, entro il 2050. Un'operazione che si svilupperà sui prossimi 15 anni e che è stata dettata dalla necessità di individuare soluzioni alla crisi energetica innescata dall'invasione russa dell'Ucraina.

Le parole dell'assessore

“Questo piano di project finacing - ha spiegato Bertoli – riguarda l’energia elettrica e il calore e passa attraverso la costruzione di 10 nuovi impianti fotovoltaici, che raddoppieranno la potenza del Comune di Trieste, la sostituzione di oltre 20 mila lampade, con altre a basso consumo, e la messa a punto e norma di oltre 400 caldaie del Comune, nonché attraverso l’isolamento di oltre 20 mila metri quadrati di tetti tra varie scuole e musei, che permetteranno di ridurre i consumi". Con il progetto l'amministrazione prevede di ridurre sensibilmente le emissioni di anidride carbonica.

Le scuole

Dopo l'ufficializzazione della gara d'appalto (buste aperte lunedì scorso), il Comune punta a far partire i cantieri tra l'1 luglio e il 31 dicembre di quest'anno. "Il progetto è già stato approvato dalla giunta - ha fatto sapere Bertoli -, a questo punto attendiamo i lavori della commissione in quanto il contratto attuale scade a fine giugno e l’obiettivo è partire dal secondo semestre 2023. L’intervento globale ha un valore di 21 milioni di euro, di cui 2,8 milioni a carico del Comune di Trieste e i restanti oltre 18 milioni da parte del privato”. In totale, sui 15 anni l'amministrazione parla di 160 milioni di investimento complessivo, che andranno a coinvolgere poco meno di 80 edifici comunali, tra cui molte scuole che verranno dotate di impianti fotovoltaici. Nel dettaglio, sono sette scuole elementari (Padoa, Kugy, Morpurgo, Saba e materna Delfino blu, la Rodari, la Marin e la Venezian) e quattro medie (la Stock, Roli, Addobbati e Bergamas).