Il Comune di Trieste spende 61,3 milioni di euro per gli stipendi: nono posto in Italia

TRIESTE - Trieste è tra le città che spendono di più per gli stipendi dei dipendenti. Nel capoluogo giuliano la spesa per i dipendenti comunali a tempo indeterminato ammonta infatti ad oltre 61 milioni di euro. Lo rivela una speciale elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto 'Pitagora', che prende in esame i costi sostenuti lo scorso anno da Regioni e capoluoghi di Provincia.

Le città italiane che spendono di più per gli stipendi dei dipendenti

Guida Roma con la cifra record di 546.275.348,53 euro, secondo posto per Milano (315.460.626,26 euro) e terzo per Torino (164.318.058,66). In quarta posizione Genova con 119.562.017,07 euro. Seguono in classifica Palermo (107.706.387,06 euro), Napoli (105.003.717,11 euro), Bologna (100.491.967,16 euro), Firenze (90.742.139,93 euro), Trieste (61.343.029,69 euro) e Venezia (60.112.772,39 euro).

I capoluoghi promossi

La classifica assegna anche una valutazione in base alla gestione della spesa per gli stipendi del personale a tempo indeterminato. Sedici i capoluoghi di provincia italiani 'promossi' con la tripla AAA: Latina (10.187.407,16 euro), Taranto (16.425.622,53), Foggia (13.047.208,42), Catanzaro (5.701.930,98), Reggio Calabria (18.455.610,19), Barletta (7.006.045,82), Andria (7.459.730,75), Prato (20.276.738,02), Caserta (5.882.197,43), Siracusa (13.098.276,06), Napoli (105.003.717,11), Trani (4.554.441,61), Vibo Valentia (2.518.876,58), Agrigento (5.177.006,51), Crotone (5.686.960,88), Sassari (15.612.624,11). Folto anche il gruppo con doppia AA: Brindisi, Parma, Messina, Reggio Emilia, Lecce, Matera, Bari, Lodi, Livorno, Chieti, Frosinone, Teramo, Catania. Ma anche il gruppo che si è aggiudicato la A: Trapani, Cosenza, Benevento, Viterbo, Monza, Perugia, Isernia, Palermo, Salerno, Verona, Cagliari, Rovigo, Ravenna, Ferrara, Modena, Terni, Cuneo.

BB per Trieste

Scorrendo la classifica si passa al rating intermedio, BBB per Genova, Savona, Avellino, Campobasso, Potenza, Torino, Cesena, Alessandria, Caltanissetta, Carbonia, Massa, Roma, Arezzo, Pescara, Grosseto, Nuoro, Pesaro, Piacenza, Brescia, Forlì, Biella, Rieti, Rimini, Padova e Lecco. Seguono con BB: Fermo, Asti, Vercelli, Ragusa, La Spezia, Lucca, Treviso, Venezia, Ascoli Piceno, Milano, Ancona, L'Aquila, Firenze, Sondrio, Imperia, Vicenza, Novara, Bergamo, Oristano, Pavia, Belluno, Verbania, Bologna. Quindi le B: Cremona, Pisa, Macerata, Pistoia, Udine, Varese, Mantova, Como, Trieste, Enna, Pordenone, Urbino, Gorizia. Infine le C i Comuni meno efficienti: Bolzano, Aosta, Siena e Trento.