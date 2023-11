"Sei comunista? Organizzati", Muggia imbrattata da manifesti: nei guai tre giovani

MUGGIA - Sanzioni per migliaia di euro a tre giovani che, nella notte tra il 2 e il 3 dello scorso ottobre, hanno affisso dei manifesti in centro a Muggia. Si tratta di volantini con la scritta “Sei comunista? Allora organizzati. Sinistra classe rivoluzione”, attaccati con la colla in diversi punti della città, anche su edifici pubblici. La visione dei filmati delle telecamere di sicurezza ha permesso alla Polizia Locale di indivduare i responsabili: tre ragazzi e una ragazza, giunti a Muggia a bordo di un autoveicolo, che ora saranno sanzionati.

“Oltre all’imbrattamento della città, con i fogli attaccati ovunque - spiega il sindaco Paolo Polidori - si tratta di messaggi di matrice sovversiva. Le sanzioni saranno pesanti, perché sono gesti intollerabili”. Tutto il percorso effettuato a piedi dai giovani, e il successivo allontanamento, nuovamente a bordo dell’autoveicolo, è stato ripreso dalle videocamere e le successive indagini, svolte incrociando i dati estratti dai filmati, dal portale lettore targhe e dai fermo immagine, hanno permesso di risalire a tre dei ragazzi su quattro. Di questi, uno è residente a Muggia.

Sono stati tutti segnalati all’Autorità Giudiziaria per la violazione in concorso del Codice Penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), ai tre è stata inoltre contestata la violazione in concorso del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Muggia, che prevede, per ciascuno, una sanzione amministrativa da 250 euro a 1.500, con possibilità di definire il procedimento mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta di 500 euro. Il regolamento è stato modificato recentemente per volontà del sindaco stesso, con ampliamenti e aggiornamenti delle sanzioni.