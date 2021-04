La Comunità ebraica piange Rav Elia Richetti z'l: era stato rabbino per dieci anni

E' venuto a mancare ieri. Il ricordo della Comunità ebraica: "Di lui non scorderemo la cultura, non solo ebraica, il profondo rispetto per il mantenimento delle tradizioni locali e dei canti liturgici delle numerose Comunità presso le quali ha svolto il suo lavoro"