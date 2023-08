La scelta, la libertà e la voglia di divertirsi: parlano le donne musulmane

TRIESTE - Il noto stabilimento La Lanterna, conosciuto come Pedocin, è stato recentemente teatro di un episodio che ha acceso i riflettori sulla convivenza multiculturale nella nostra città: una lite tra donne triestine e donne musulmane, nata dalla critica alle seconde che desideravano fare il bagno vestite. La redazione di TriestePrima ha intervistato due donne musulmane, Naruh e Nawel, per dare loro voce e per comporre un quadro più completo della vicenda.

Naruh

"Mi sono già sentita toccata da ciò che è accaduto a Monfalcone, ma in quel frangente non volevo dare adito alla questione. Ora è successo anche a Trieste. Purtroppo si trova sempre il modo di criticare qualcosa o, in questo caso, una realtà che non si conosce molto, in quanto ci si affida agli stereotipi e a quello che si sente in tv senza mai approfondire". A parlare è Nurah Omar, vicepresidente dell'Associazione culturale islamica di Trieste e referente delle donne della Comunità islamica di Trieste, che ha voluto fare un discorso su due fronti. Se infatti da una parte ha sottolineato l'importanza della libertà, per cui "una donna di qualsiasi fede, nazionalità o cultura ha diritto di vestirsi come vuole, ovviamente nei limiti della legge", dall'altra ha riconosciuto anche una discriminante religiosa. "Sono sicura che se una donna italiana non musulmana avesse deciso di andare al mare vestita o di coprirsi per ragioni di salute o perché banalmente non si sente a suo agio con il proprio corpo, non ci sarebbe stata nessuna discussione e questo ci lascia dell'amaro in bocca".

"Bisogna informarsi e conoscere"

Per Omar "non bisogna fare un'inchiesta sul motivo" che spinge qualcuno a coprirsi, ma "ognuno dovrebbe essere libero di vestirsi come preferisce, a condizione che sia una scelta personale libera". "Bisogna informarsi e conoscere - aggiunge - Noi come comunità abbiamo un dovere, ovvero quello di far conoscere la nostra cultura religiosa e le culture che la compongono. Ci impegniamo infatti a diffondere e a far conoscere la nostra cultura religiosa e le varie culture che la compongono, che vanno oltre all'abbigliamento, pur rendendoci conto che è la prima cosa che si nota".

Nawel

"Sono nata e cresciuta in italia e indosso il velo perché è una mia scelta, ovviamente religiosa - ha invece dichiarato Nawel Boujmil -. Parte tutto da un discorso religioso, ma restiamo delle donne che, al pari di quelle italiane, hanno voglia di divertirsi e svagarsi, quindi se fa caldo vogliamo andare al mare". Nawel ha 23 anni, è di origine tunisna ed è nata e cresciuta a Ravenna. Attualmente si trova a Trieste per motivi di studio, dove ha assunto anche il ruolo di consigliera dell'Associazione culturale islamica e referente delle donne della Comunità islamica di Trieste. Nawel va al mare, anzi precisamente a Barcola, in burkini e pur non avendo mai avuto un "contatto diretto con gli altri bagnanti", ha ammesso di aver sempre sentito il peso degli sguardi che "ci sono e ci saranno sempre".

Un tratto identitario a cui non rinunciare

"Io ho sempre sentito di avere una duplice identità - continua -. E' difficile poter scegliere tra la Nawel italiana e la Nawel tunisina, perché entrambe fanno parte di quello che sono. Il fatto di essere musulmana rappresenta per me un tratto identitario molto importante. Per questo, noi donne musulmane, vogliamo essere noi stesse e non vogliamo eliminare degli "strati" che fanno parte della nostra identità solo per farci accettare dalla società triestina". Per la 23enne, il fatto che alcune donne musulmane siano andate in spiaggia per nuotare e svagarsi, "dovrebbe essere visto come un atto di integrazione e un'occasione per conoscere l'altro. Anche noi vogliamo divertirci e questo dovrebbe essere apprezzato, dato che ci viene sempre detto che non ci integriamo e che non usciamo di casa. Cosa ovviamente non vera". "Preferirei - aggiunge - che tutte avessero la possibilità di comprarsi un burkini, che ha un tessuto tecnico, ma purtroppo costa tra i 60 ei 70 euro e, soprattutto per le famiglie numerose, diventa una spesa importante, quindi fanno come possono".

Libertà

Sulla reazione avuta dalle triestine ha dichiarato: "E' normale che ci sia stato uno scontro, perché è una cosa nuova, ma va affrontata con calma. Capisco che la nostra scelta collida con la mentalità triestina perché vista come retrograda, ma rappresenta la libertà. Esiste la libertà di svestirsi e quella di vestirsi". "La nostra scelta - conclude - deve essere vista come un modo diverso che le donne hanno di percepire loro stesse e il mondo che hanno attorno. Bisogna essere curiosi, essere rispettosi e imparare a conoscere un mondo che, per un motivo o per l'altro, è ancora lontano. Noi andiamo al mare non per islamizzare come ha detto qualcuno, ma semplicemente perché vogliamo divertirci e uscire da casa perché fa caldo. Non bisogna pensare che ogni donna che porta il velo e che si copre lo fa perché oppressa o costretta. E', purtroppo, una realtà che esiste ancora, ma è una minoranza. La maggior parte delle donne musulmane hanno preso questa decisione con consapevolezza. Per questo noi, come associazione, stiamo cercando di cambiare l'immaginario che Trieste ha delle donne musulmane velate".