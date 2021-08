Protagonista un ragazzo che si trovava in una struttura di via Battisti. Sul posto il personale della Squadra Volante

Ieri sera è stato denunciato per violenza privata un cittadino albanese del 2002. Ha bloccato all’interno dell’ufficio della comunità che lo accoglie, in via Battisti, due educatrici. Queste ultime hanno informato la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112. Sul posto si è recata una Volante.