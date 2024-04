Vigili del fuoco in sciopero, Conapo: "Nessuna intesa su ore di addestramento"

TRIESTE - Proclamato da Conapo uno sciopero dei vigili del fuoco a livello provinciale, dalle 16:00 alle 20:00 di domani, giovedì 18 aprile. Lo sciopero, che garantirà comunque il soccorso tecnico urgente alla popolazione, interesserà il personale in tutte le sedi di servizio del comando di Trieste. "Dopo uno stato di agitazione sindacale del personale - spoiega il segretario provinciale Damjan Nacini - ed un incontro di raffreddamento con il Comandante di Trieste, spiega il Segretario regionale Conapo Damjan Nacini, si è registrata l’impossibilità di arrivare a una posizione condivisa sul tema degli addestramenti fondamentali".

"Se da un lato - continua Nacini - l’amministrazione promuove e considera la formazione ed il continuo aggiornamento come cardine fondamentale della nostra professione (concetto che, come sindacato, abbracciamo completamente), dall’altro il comando di Trieste sembra non esser più intenzionato a riconoscere nella dovuta maniera il tempo impiegato dal personale per l’attività di addestramento. Di fatto, il personale è costretto a modifiche del proprio orario di lavoro, con possibile danno economico e possibili ripercussioni anche sul dispositivo di soccorso".

Queste scelte, sostiene il Conapo, "vengono adottate al Comando di Trieste (mentre per il resto della regione continuano le attività normalmente organizzate da anni) e riguardano sia addestramenti obbligatori per l’attività operativa (ad esempio, il TPSS - primo soccorso sanitario, per il quale il Comando ha deciso unilateralmente il cambio di orario di servizio del personale partecipante) che quelli necessari al mantenimento dei vari brevetti professionali (ad esempio, la patente nautica ministeriale o il brevetto di movimentazione terra). Basta chiedere sacrifici e adeguamenti al personale operativo - conclude - per colmare le problematiche gestionali".