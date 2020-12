Il Concerto di Capodanno dell'orchestra di fiati G.Verdi sbarca online

Come da tradizione per dare il benvenuto all'anno nuovo la Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste propone il Concerto di Capodanno 2021 – La musica del passato, la speranza del futuro. (44° edizione). Il concerto, registrato senza pubblico presso il Teatro Stabile Sloveno e con il contributo del Teatro La Contrada, verrà trasmesso venerdì 1° gennaio 2021 alle ore 18 sul canale YouTube del Comune di Trieste. Per l’edizione 2021, il tradizionale Concerto di Capodanno si trasforma in un vero e proprio spettacolo.

Gli spettatori verranno condotti attraverso la musica della Civica Orchestra di fiati "G. Verdi" - Città di Trieste diretta dal M° Matteo Firmi e grazie all'interpretazione dei cantanti solisti ed interpreti Maestri Raffaele Prestinenzi ed Anna Viola in un magico viaggio storico e musicale tra i ricordi del passato: un passato che ci insegna molto, ci fa riflettere sul nostro presente e ci trasmette un messaggio di speranza per il nostro futuro. Difatti ciascuno di noi riflettendo sulla storia dei propri genitori, dei propri nonni e dunque acquisendo consapevolezza del passato, può imparare ad affrontare le difficoltà del presente coltivando la speranza per il futuro.

Il repertorio

In occasione del Concerto di Capodanno 2021 i Maestri Raffaele Prestinenzi ed Anna Viola avranno modo di cimentarsi non solo in vece di cantanti ma anche di attori protagonisti di un affascinante intreccio. Raffaele ed Anna ritrovano nella soffitta della casa del nonno un grande baule dove ogni oggetto riporta alla memoria un ricordo, un momento storico e un brano musicale. Ogni oggetto tirato fuori dal baule darà modo, ad esempio a partire da un grammofono e il vinile La voce del padrone con la canzone La strada nel bosco, di parlare dell’Italia e di Trieste sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, oppure, ritrovando un vecchio biglietto del 1956 di una rappresentazione al Teatro Verdi di Trieste de "I racconti di Hoffmann", si va a eseguire la celebre Aria della Bambola meccanica (Les oiseaux dans la charmille).

Si parlerà di interpreti di opera e operetta, come Kraus, Di Stefano, Schipa, Tagliavini (per poi andare a eseguire Voglio vivere così); a partire dal ritrovamento di un vecchio televisore si accennerà agli spettacoli del varietà (Un bacio a mezzanotte), o partendo dal ritrovamento del biglietto per assistere a un film al cinema, si parlerà di musica da film e dei 35 cinema che c’erano a Trieste una volta (C’era una volta il West). I cantanti Raffaele Prestinenzi ed Anna Viola saranno protagonisti del Concerto di Capodanno 2021 insieme alla Civica Orchestra di fiati "G. Verdi" - Città di Trieste Lo spettacolo, che ha il sottotitolo La musica del passato, la speranza del futuro, avrà quindi modo, saltando da un oggetto all’altro e quindi da un ricordo all’altro, di riflettere e far riflettere, tramite il racconto e la musica, sulla storia, i problemi, le guerre, le difficoltà, i momenti gloriosi vissuti dai nostri nonni e sul fatto che, nonostante tutto, l’essere umano, pur evolvendosi, debba fare tesoro di quanto accaduto nel passato per poter avere fiducia e saper affrontare il futuro.

Il Concerto di Capodanno 2021 vuole così dare voce al desiderio collettivo di lasciarsi alle spalle un anno davvero difficile per iniziare l'anno nuovo con rinnovata gioia ed ottimismo. Gli eventi narrati in questo spettacolo sono tratti da fatti realmente accaduti al nonno del cantante M° Raffaele Prestinenzi, il signor Fulvio Desenibus, e poi liberamente riadattati. L’evento, realizzato in coorganizzazione con il Comune di Trieste, verrà registrato in assenza di pubblico presso il Teatro Stabile Sloveno con il contributo del Teatro La Contrada. L’evento vanta inoltre il sostegno della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il contributo della Fondazione CRTrieste, della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali e di FVG Live.