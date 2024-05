Concerto di Ultimo al Rocco, strade chiuse e divieti a Valmaura

TRIESTE - Divieti di parcheggio e transito nella zona di Valmaura e via Flavia in occasione del concerto di Ultimo, in programma il 2 giugno allo stadio Nereo Rocco. Ecco i provvedimenti temporanei alla viabilità, anche per i giorni precedenti e successivi:

Divieti di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli

1) dalle ore 7 del 24/5/2024 fino alle ore 24 del 12/6/2024 in via Valmaura, nel tratto di 50 metri circa in corrispondenza del “varco 12” dello stadio comunale “Nereo Rocco” (ambo i lati);

2) dalle ore 8 del 24/5/2024 fino alle ore 8 del 13/6/2024 in piazzale Atleti Azzurri D’Italia (tutto il piazzale);

3) dalle ore 8 del 2/6/2024 alle ore 01:00 del 3/6/2024 e comunque fino a cessate necessità in via Flavia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ercole Miani e l’intersezione con via Domus Civica (lato numeri civici pari);

4) dalle ore 00:00 del 2/6/2024 alle ore 01:00 del 3/6/2024 e comunque fino a cessate necessità in via Flavia, nel tratto dell’area adibita a parcheggio compresa tra l’intersezione con via Ercole Miani, l’intersezione con via Mafalda Di Savoia e l’intersezione con il ponte di Giarizzole;

5) dalle ore 00:00 del 2/6/2024 alle ore 8 del 3/6/2024 e comunque fino a cessate necessità in via Valmaura, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzale Valmaura fino all’intersezione con GVT (ambo i lati), in via Giovanni Palatucci, (ambo i lati), in via Ercole Miani, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Flavia e l’intersezione con piazzale Atleti Azzurri D’Italia (ambo i lati) nonchè in ratto Della Pileria, (ambo i lati);

6) dalle ore 20 dell’1/6/2024 alle ore 01:00 del 3/6/2024 fino a cessate necessità in largo Martiri Della Risiera, (tutto il piazzale);

7) dalle ore 20 dell’1/6/2024 alle ore 01:00 del 3/6/2024 fino a cessate necessità in via Dei Macelli, (ambo i lati).

Istituzione dei seguenti provvedimenti

8) dalle ore 8 del 24/5/2024 fino alle ore 24:00 del 13/6/2024 istituzione del divieto di transito in piazzale Atleti Azzurri D’Italia, (tutto il piazzale);

9) dalle ore 12 del 2/6/2024 alle ore 01:00 del 3/6/2024 e comunque fino a cessate necessità istituzione del divieto di transito in via Valmaura, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzale Valmaura e l’intersezione con la GVT nonché in via Giovanni Palatucci;

10) dalle ore 12 del 2/6/2024 alle ore 01:00 del 3/6/2024 e comunque fino a cessate necessità istituzione del divieto di transito in via Ercole Miani, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Flavia e l’intersezione con piazzale Atleti Azzurri d’Italia;

11) dalle ore 12 del 2/6/2024 alle ore 01:00 del 3/6/2024 e comunque fino a cessate necessità istituzione del divieto di accesso alla via Ercole Miani, per tutti i veicoli provenienti da via Giovanni Cesca, via Alberto Puschi e via San Pantaleone;

12) dalle ore 20 del 2/6/2024 alle ore 01:00 del 3/6/2024 e comunque fino a cessate necessità istituzione del divieto di transito in via Dei Macelli;

13) dalle ore 22:30 del 2/6/2024 alle ore 00:15 del 3/6/2024 e comunque fino a cessate necessità istituzione del divieto di transito in via Flavia, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzale Valmaura e l’intersezione con piazzale Umberto Cagni;

14) dalle ore 22:30 del 2/6/2024 alle ore 00:15 del 3/6/2024 e comunque fino a cessate necessità istituzione di un senso unico di marcia in via G. e S. Caboto, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Flavia / piazzale Umberto Cagni e l’intersezione con via Carlo Errera, con direzione verso quest’ultima;

15) dalle ore 22:30 del 2/6/2024 alle ore 00:15 del 3/6/2024 e comunque fino a cessate necessità istituzione di un senso unico di marcia in via Antonio Pigafetta, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Di Giarizzole e l’intersezione con via G. e S. Caboto, con direzione verso quest’ultima.

Introduzione di deroghe ed eventuali come segue

- introduzione di una deroga a quanto indicato ai punti precedenti a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, dei mezzi delle forze dell’ordine, dei mezzi del TPL e dei pullman diretti al piazzale Martiri Della Risiera (per visite già concordate al monumento della “Risiera di San Sabba”) nonché dei mezzi autorizzati dall’organizzazione dell’Evento dotati di apposito pass e coinvolti nella Manifestazione;

- introduzione di una deroga a quanto indicato al punto 4) a favore dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli dei possessori del ticket del concerto;

- introduzione di una deroga a quanto indicato al punto 6) a favore dei pullman e dei mezzi dei possessori del ticket del concerto; - introduzione di una deroga a quanto indicato al punto 9) a favore dei disabili muniti di ticket del concerto (che potranno transitare sino all’area di parcheggio loro dedicata ed indicata dagli organizzatori);

- introduzione di una deroga a quanto indicato ai punti 9) e 12) a favore dei residenti diretti alle proprietà laterali e dei disabili e loro accompagnatori diretti in via Dei Macelli;

- introduzione di una deroga a quanto previsto al punto 3) a favore dei mezzi della Trieste Trasporti S.p.A. i quali secondo le esigenze di servizio connesse con lo svolgimento del concerto, potranno utilizzare tale area quale capilinea per i propri mezzi;

- introduzione di una deroga a quanto previsto al punto 13) a favore dei mezzi della Trieste Trasporti S.p.A. i quali secondo le esigenze di servizio e di quelle connesse con lo svolgimento del concerto, potranno transitare con i propri mezzi;

- l’introduzione di una deroga parziale a quanto indicato ai punti 4) e 8) a favore dei taxi i quali potranno sostare sui capilinea della Trieste Trasporti situati in via Valmaura tra via Dei Macelli e piazzale Valmaura a partire dalle ore 21 nella giornata del 2 giugno 2024 secondo le indicazioni della Polizia Locale presente sul posto;

- che i mezzi in sosta abusiva nelle aree interessate dalla presente ordinanza siano rimossi d’autorità;

- eventuali provvedimenti in linea di viabilità potranno essere adottati dal personale della Polizia Locale presente sul posto a seconda delle necessità riscontrate al momento.