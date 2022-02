Da Sanremo alla sua Monfalcone: il 24 febbraio il concerto beneficenza di Elisa

Con grande entusiasmo l’Amministrazione comunale annuncia che il concerto che Elisa dedicherà alla sua città si terrà giovedì 24 febbraio alle 21.00 al Teatro Comunale di Monfalcone. “Dopo il meritatissimo podio di Elisa a Sanremo, siamo ancora più orgogliosi di questo suo regalo” ha dichiarato il Sindaco, Anna Maria Cisint. “Monfalcone non vede l’ora di poter festeggiare il suo successo”. Il Sindaco ha inoltre espresso ancora una volta il ringraziamento sincero alla cantante per la disponibilità e l’amore per la sua Città dimostrati anche con questa serata.

Il concerto, per il quale Elisa ha scelto di rinunciare al suo cachet, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, che ha attribuito all’iniziativa anche un’importante valore sociale: quanto raccolto dalla partecipazione alla serata, infatti, sarà devoluto all’associazione VOI come NOI Aps, a supporto delle attività rivolte ai bambini affetti da autismo e alle loro famiglie. Si ricorda che tutte le prenotazioni raccolte nelle giornate degli scorsi 4 e 5 gennaio restano valide anche per questa nuova data. In caso di impossibilità a partecipare all’evento, si prega di darne comunicazione scrivendo all’indirizzo mail comunicazione@comune.monfalcone.go.it.