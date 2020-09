Conchiglie e fossili dal mondo a Montedoro: torna la mostra “Nesie Shells“

Conchiglie e fossili da tutto il mondo saranno esposti gratuitamente al centro commerciale di Montedoro con la mostra "Nesie Shells", che è stata presentata oggi (mercoledì 9 settembre), nel corso di una conferenza stampa in Municipio. Si tratta di una mostra-scambio internazionale, in programma sabato 12 (dalle 9.30 alle 19.00) e domenica 13 settembre (dalle 9.30 alle 18.00) al Montedoro Shopping Center di Muggia con ingresso gratuito.

La mostra

Organizzata dal promotore Walter Gasperi, con il patrocinio dei Comuni di Trieste, Duino Aurisina e San Dorligo della Valle Dolina, la manifestazione punta a favorire l’incontro e lo scambio fra collezionisti, ricercatori e appassionati di conchiglie sia recenti che fossili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una ventina di espositori, provenienti anche da diversi Paesi europei, daranno modo ai visitatori di ammirare la bellezza delle forme e dei colori di moltissime conchiglie, alcune delle quali anche rare e preziose come ad esempio le Cipree dell’Australia occidentale e altre ancora che in certi casi hanno rappresentato addirittura la prima forma di moneta per molti Paesi delle zone degli Oceani Indiano e Pacifico. Nell’ambito della rassegna espositiva è previsto anche un concorso di disegno per bambini sul tema delle conchiglie.