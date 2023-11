Sgominata la banda che terrorizzava i migranti in piazza Libertà: cinque arresti

TRIESTE - Si conclude con cinque arresti l'indagine sulla "gang" che terrorizzava i migranti in piazza Libertà. La polizia di Stato ha eseguito lo scorso 23 novembre l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip a carico di cinque cittadini di nazionalità afghana e pakistana responsabili di vari reati quali rapina, furto, estorsione, lesioni e minacce, soprattutto a danno di altri cittadini extracomunitari appena arrivati in Italia. Uno di loro ha anche aggredito il personale del pronto soccorso, interrompendo il servizio pubblico. Si tratta dei cittadini afghani S.A., 27enne, J.W., di 33 anni e S.F. 35enne, e dei pakistani K.M., di 18 anni, e M.O., di 25.

Il gruppo è anche ritenuto responsabile di aver estorto, con gravi minacce, somme di denaro ad alcuni dipendenti di un esercizio di ristorazione, in zona stazione centrale, nonché di aver minacciato il titolare per farsi consegnare, con cadenza mensile, la somma di 2000 euro. Il denaro richiesto sarebbe servito, a dire degli indagati, ad assicurarsi una sorta di protezione. Era il gruppo stesso, infatti, infatti, a creare disordini minacciando e picchiando avventori e dipendenti, gettando così le basi per la richiesta estorsiva.

L'indagine, coordinata dal Pm Bacer, ha consentito di ricostruire con esattezza le dinamiche dei singoli episodi ed il modus operandi del gruppo, che mirava a controllare le attività lecite e illecite della zona con continue pressioni e minacce. Questo controllo veniva raggiunto commettendo questi reati, anche con l’uso di armi, per ottenere denaro dalle vittime, spesso connazionali, ottenendo così un monopolio sulla gestione della zona.

Gli arrestati sono stati rintracciati nella prima mattinata di oggi in collaborazione anche con la con squadra mobile di Teramo, ove uno degli arrestati si era trasferito da qualche giorno. Sono stati tutti condotti nei carceri di competenza.