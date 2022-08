Concorso per 30 agenti di Polizia locale: slitta di un mese il termine per la domanda

Il Comune di Trieste informa che è stato prorogato di ulteriori 30 giorni - e scadrà quindi alle ore 23.59 del 21 settembre - il termine per la presentazione delle domande esclusivamente on line relative alla selezione pubblica per soli esami per la copertura di 30 posti, a tempo pieno e indeterminato, di “agente di polizia locale” – cat. pla, posizione economica pla1) per il corpo di polizia locale. L'avviso di selezione - con i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso nonché le modalità di compilazione - è scaricabile e consultabile dal sito internet www.comune.trieste.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi di Concorso in scadenza/Concorsi.

I candidati devono inviare le domande di partecipazione alla selezione, esclusivamente in via telematica, entro le ore 23.59 del 21 settembre 2022. Rimangono invariate tutte le altre disposizioni e requisiti previsti nell'avviso di selezione, con la precisazione che i candidati che non abbiano compiuto i 35 anni alla data inizialmente prevista del 22 agosto 2022 saranno comunque ammessi, ove presentino una domanda completa entro tale termine. Rimangono valide le domande già presentate.