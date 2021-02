Concorso pubblico in Comune: aperte quattro posizioni a tempo indeterminato

Selezione pubblica per esami per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario direttivo (analista programmatore), cat. D

Il Comune informa che è stata indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario direttivo (analista programmatore), cat. D. Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica. Scadenza presentazione delle domande: ore 12.00 del giorno 11 marzo 2021. L'avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi di Concorso in scadenza/Concorsi.