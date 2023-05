"Perdita di gas: condominio senza riscaldamento, acqua calda e fornelli per quasi due mesi"

"A causa di una fuga di gas hanno tolto la fornitura a tutto il condominio di via Tivarnella 3 a Trieste, in data 27 marzo. A oggi, 15 maggio, la situazione non è ancora stata ripristinata lasciando le famiglie senza riscaldamento, acqua calda e fornelli. Ora sembra che inizieranno i lavori, ma dureranno circa 20 giorni, il che significa più di due mesi senza gas". Lo segnala un nostro lettore e ne dà conferma AcegasApsAmga. Stando a quanto si apprende, a fine marzo un inquilino ha sentito odore di gas e l’impianto è stato chiuso per la sicurezza dei residenti. La perdita è stata poi confermata dalle verifiche Acegas, che ha anche rilevato come l’impianto fosse fuori norma perché installato oltre 20 anni fa. È stata poi organizzata un’assemblea condominiale per decidere il da farsi e si è deciso di procedere al rifacimento dell’impianto per la messa a norma. Siccome le colonne montanti del gas si trovano in un'area privata i lavori non saranno a carico di Acegas e, dopo la valutazione dei vari preventivi da parte dei condomini che dovranno sostenere la spesa, a breve dovrebbero iniziare i lavori da parte di Acegas, coadiuvata da una ditta esterna. "L'assemblea è stata fatta appena la settimana scorsa - spiega l'inquilino -, un po' tardi secondo me, e nel frattempo le famiglie sono rimaste senza gas per più di un mese. Ho molta rabbia dentro".