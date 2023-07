Confermata la condanna per il rapper che ballò sul Sacrario di Redipuglia

TRIESTE - Il rapper italo-ghanese Emmanuel Owusu Frimpong, in arte Justin Owusu, e Mattia Antonio Piras sono stati condannati dalla Corte d'appello di Trieste, rispettivamente a 8 e a 6 mesi di reclusione. Lo ha riportato Il goriziano. I due sono accusati di vilipendio delle tombe, disciplinato dall'articolo 408 del Codice penale. E' stata quindi confermata la condanna emessa nel 2020 dal giudice di Gorizia Marcello Coppari.

La vicenda risale a più di sei anni fa, quando il 10 aprile del 2017 fu pubblicato su Youtube il video “Csi: Chi sbaglia impara”. In alcuni frame del video i due giovani friulani si muovevano a ritmo del pezzo rap in sottofondo tra i gradoni del Sacrario militare di Redipuglia, dove riposano le spoglie di 100mila caduti della Grande guerra. Una condotta che costò loro l’accusa di violazione dell’articolo 408 del Codice penale per vilipendio delle tombe. Il breve filmato aveva suscitato un notevole clamore, arrivando a catturare l’attenzione anche dei media nazionali, oltre alla condanna di alcuni esponenti politici impegnati nella campagna elettorale.