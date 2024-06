Raffica di arresti sul confine: nella rete passeur, criminali e rapinatori

TRIESTE - Sono nove gli arresti effettuati dalla polizia di frontiera lungo il confine italo-sloveno nelle ultime settimane. Il 29 maggio scorso nei pressi del confine di Socerb un cittadino romeno di 27 anni è finito in manette in quanto responsabile di aver trasportato illegalmente in Italia cinque migranti di nazionalità turca (una donna, tre uomini di età compresa tra i 15 e i 24 anni e un bambino di tre anni). Stessa sorte per un georgiano di 33 anni e un albanese di 26 anni, entrambi espulsi dal territorio nazionale tra il 2019 e il 2020 e rintracciati a bordo di due diversi autobus di linea.

Un georgiano un albanese

Il primo si trovava a bordo di un Budapest-Milano ed era stato espulso con decreto del Prefetto di Milano nel settembre di cinque anni fa; nel secondo caso invece l'albanese era stato raggiunto dal provvedimento firmato dal Prefetto di Varese e viaggiava a bordo di un autobus che stava compiendo la tratta Zagabria-Marsiglia. In entrambi i casi gli stranieri sono stati fermati al valico di Fernetti, in comune di Monrupino.

Un romeno e una bosniaca

Sconterà invece la pena di quattro anni e 20 giorni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e il patrimonio, il 36enne cittadino romeno arrestato il 26 maggio, sempre al valico di Fernetti. L’uomo, che viaggiava a bordo di un autobus romeno sulla tratta Romania-Spagna, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nell’ottobre del 2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova. Due giorni dopo è stata la volta di una 33enne di nazionalità bosniaca, finita in manette a causa di un cumulo di pene di poco inferiore a nove anni di reclusione ed emesso dalla Procura di Venezia nel 2023. L'accusa, per tutti i procedimenti passati, è di reati contro il patrimonio.

Un moldavo e due romeni

Il 31 maggio è finito in carcere un trentaquattrenne moldavo che nel 2023 la Procura di Frosinone aveva condannato in via definitiva alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere e di favoreggiamento dell’immigrazione e della prostituzione. Infine altri due passeur, entrambi di nazionalità romena e rispettivamente di 36 e 29 anni, sono stati bloccati al valico di Fernetti il 4 e 5 giugno scorsi. Alla guida di un'auto con targa italiana e una con targa romena, i due passeur hanno complessivamente tentato di far entrare illegalmente otto migranti, di cui un minorenne. I due si trovano nel carcere del Coroneo.