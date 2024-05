Frontiere con la Slovenia chiuse per altri sei mesi

TRIESTE - Continueranno ancora per almeno ulteriori sei mesi i controlli lungo il confine tra Italia e Slovenia. A riportarlo è l'Ansa. Ieri sera il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo sloveno Bostjan Poklukar e al centro del colloquio telefonico c'è stata "la decisione di mantenere per ulteriori sei mesi i controlli lungo il confine comune, anche in seguito all'innalzamento del livello di attenzione in relazione alla Presidenza di turno italiana del G7".

"Come sempre - ha dichiarato il ministro Piantedosi - le modalità di controllo saranno attuate in modo tale da causare il minore impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico di merci. Da parte nostra c'è la volontà di condividere soluzioni efficaci che ci consentano un ritorno a una libera e sicura circolazione. I nostri uffici tecnici - ha concluso il titolare del Viminale - stanno lavorando nella giusta direzione, abbiamo costruito un modello di cooperazione virtuoso ed é in programma a breve una nuova riunione trilaterale Italia, Croazia, Slovenia".