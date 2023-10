Controlli alle frontiere: la Slovenia arresta due albanesi, erano ricercati in Italia

CAPODISTRIA (Slovenia) - Due quarantenni di nazionalità albanese ricercati in Italia sono finiti in carcere a Capodistria. Merito dei "nuovi" controlli ai confini dell'area Schengen reistituiti tra la Slovenia e la Croazia. I due, secondo quanto riportato dalla questura istriana, si trovavano a bordo di una autovettura con targa italiana quando, durante i controlli che prevedevano anche l'analisi dei casellari giudiziali, gli agenti hanno constatato essere di fronte a due latitanti e destinatari di un mandato di cattura internazionale, emesso dalle autorità italiane. Dopo l'ordine di detenzione confermato dal giudice del tribunale sloveno, i due sono stati arrestati e portati in carcere a Capodistria.