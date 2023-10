Confini, rotta balcanica e terrorismo: a Trieste il vertice tra Italia, Slovenia e Croazia

TRIESTE - Un primo resoconto dopo la sospensione di Schengen con un focus sugli elementi fin qui raccolti, oltre alla continuazione di un dialogo che negli ultimi anni non sempre è stato dei migliori. I ministri degli affari interni di Italia, Slovenia e Croazia si riuniranno a Trieste il prossimo 2 novembre. L'occasione è il consueto comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto giuliano Pietro Signoriello nella sede del palazzo di governo in piazza Unità. Si parte alle 10, con il titolare del Viminale che presenzierà alla riunione in programma alle 10. Un'ora dopo, verso le 11, Piantedosi incontrerà Davor Bo?inovi?, ministro degli affari interni della Croazia e Boštjan Poklukar, omologo sloveno, in un vertice a tre.

Sui contenuti del vertice rimane il massimo riserbo, ma con ogni probabilità si discuterà della situazione ai confini e dell'attività che le polizie dei rispettivi paesi stanno portando avanti. Dopo la decisione di sospendere Schengen da parte del governo Meloni, anche Lubiana e Zagabria hanno optato per questa soluzione. Una scelta fatta ufficialmente soprattutto in nome dell'antiterrorismo e dei rischi lungo la rotta balcanica dopo i tragici fatti del 7 ottobre in Israele. "Il ministro Poklukar - si legge sul sito del ministero sloveno - ha sottolineato la necessità che questa misura sia temporanea e proporzionata. Ha inoltre esortato il suo omologo italiano (Piantedosi ndr) a fare in modo che le misure siano proporzionate e rispettose nei confronti dei nostri cittadini, in modo da non spezzare i legami culturali, amichevoli e familiari delle persone che vivono lungo il confine".

Nel frattempo però Lubiana ha annunciato che i controlli andranno avanti almeno fino al 19 novembre. E' possibile che il Viminale voglia allungare la misura fino all'inverno, ma al momento non c'è niente di ufficiale.