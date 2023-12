La Confsal sbarca a Poggi, inaugurata la nuova sede di via Paisiello

TRIESTE - Il sindacato Fesica-Confsal ha inaugurato oggi 9 dicembre la nuova sede di via Paisiello che metterà a disposizione dei cittadini i servizi di patronato, Caf, sportello Codacons, Federcasa, fino ai servizi più prettamente sindacali. Questo nuovo "spazio sociale" avrà anche la disponibilità di un ampio salone destinato a conferenze, convegni, corsi di formazione, assemblee, incontri stampa, esposizioni e presentazione di eventi, anche a dimensione rionale. Queste le parole del segretario provinciale, Filippo Caputo. "Siamo soddisfatti e orgogliosi di far rivivere con la nostra attività uno spazio che è sempre stato sociale, pubblico e di rappresentanza istituzionale cittadina, avendo ospitato in passato la sede della VII Circoscrizione, con il consiglio circoscrizionale e il centro civico, il servizio sociale comunale di base e il distretto dell'Azienda sanitaria. Da oggi ci proponiamo di riusare questi spazi, stavolta sotto le insegne della Fesica-Confsal, per una funzione pubblica tanto più importante in questa parte di città così vasta e popolosa".

Gli spazi della nuova sede saranno aperti al pubblico e operativi già da lunedì 11 dicembre. Tra i presenti anche il presidente del consiglio comunale di Trieste Francesco Di Paola Panteca e il consigliere comunale e regionale Francesco Russo.