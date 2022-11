Consegnata a Monfalcone la Msc Seashore, la nave più grande mai costruita in Italia

E' stata consegnata oggi a Monfalcone la Msc Seascape, la nave più grande e più tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia. La cerimonia è avvenuta alla presenza del vice premier Matteo Salvini, dei vertici di Msc e Fincantieri e le autorità locali. La nave è lunga 339 metri, potrà ospitare oltre 5mila ospiti e la sua realizzazione, a opera di Fincantieri, ha richiesto un investimento pari a circa un miliardo di euro. E' destinata a navigare nell'Atlantico insieme alla gemella Msc Seashore ed è la 21esima nave della flotta Msc. Nel casinò è esposta una riproduzione della Statua della Libertà alta tre metri, e l'area commerciale è stata chiamata Times Square, in omaggio alla città di New York.

Il ministro delle Infrastrutture Salvini si è detto orgoglioso che l'80 per cento dei materiali usati per la Msc Seaside siano italiani e che lo sia anche la maggior parte delle maestranze, inoltre ha ringraziato la comunità locale evidenziando che è con essa che i cantieri devono convivere. Salvini ha poi confermato che per crescere i porti di Trieste e Monfalcone hanno bisogno di strade e infrastrutture ferroviarie all'altezza e che quindi questo è uno dei dossier alla sua attenzione.

"La mia speranza - ha dichiarato il Governatore Fedriga - è che il rafforzamento del rapporto con le grandi compagnie crocieristiche, come Msc, che scelgono Trieste e Monfalcone come scali per le proprie navi continui a crescere negli anni perché sta portando notevole impulso al comparto turistico e garantendo una grande visibilità al Fvg". Il governatore ha ricordato la figura di Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri per oltre 20 anni recentemente scomparso al quale sarà dedicata una targa apposta sulla Msc Seaside, e ha rimarcato che "lo scalo portuale di Trieste non è in competizione con gli altri porti italiani perché si rivolge essenzialmente a un target internazionale. Il nostro obiettivo è stabilire collaborazioni con Austria, Ungheria, centro Europa; il nuovo contesto geopolitico darà sempre più rilevanza al Nordest che, essendo venute meno le altre vie di comunicazione, diverrà la porta verso l'est".

Presente alla cerimonia anche l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il quale ha sottolineato che "la nostra regione non si limita a costruire navi meravigliose, ma le ospita anche sulla propria costa. I numeri legati alla presenza di crocieristi sono molto positivi: Trieste ha registrato presenze significative e anche Monfalcone si sta dimostrando una città con vocazione turistica grazie anche alle navi da crociera".

Il sindaco di Monfalcone Annamaria Cisint ha quindi evidenziato che la consegna di una nuova nave rappresenta sempre l'emozione del raggiungimento di un nuovo traguardo produttivo e la Msc Seascape simboleggia la capacità di eccellenza del quale il nostro Paese può essere fiero.

Secondo Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della divisione Crociere del Gruppo MSC, Msc Seashore "ha generato una ricaduta sull’economia italiana che sfiora i 5 miliardi. Il nostro Gruppo, tra crociere, cargo, traghetti, terminal e altre attività, impiega in Italia circa 15.000 dipendenti diretti, generando un impatto occupazionale di ulteriori 40.000 persone”.

Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Fincantieri, ha spiegato che “per Fincantieri si tratta di un risultato di assoluto rilievo, raggiunto nel pieno rispetto dei tempi nonostante le difficoltà senza precedenti che hanno caratterizzato il contesto mondiale degli ultimi anni. Infine, in quanto a innovazione tecnologica, Seascape si pone come all’avanguardia in termini di sostenibilità ambientale".