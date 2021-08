Consiglio comunale: i lavori non si fermano in agosto

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Di Paola Panteca comunica che in continuità con l'anno 2020 anche nel mese di agosto 2021 non saranno sospesi i lavori consiliari poiché è nella volontà dell’Amministrazione dare un segnale di massimo impegno, con la prosecuzione dell’attività, specialmente in questo periodo di pandemia che stiamo vivendo, come segno di vicinanza alla cittadinanza, per dare soluzione alle diverse importanti problematiche da affrontare. Tra pochi giorni il Consiglio comunale prenderà in esame due delibere: la prima su “M odifiche al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste”, la seconda, sull’ “A pprovazione del Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico da parte di soggetti terzi sul territorio comunale”