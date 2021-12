Natale, inaugurata in Consiglio regionale la mostra dei presepi

"Un simbolo irrinunciabile riconosciuto da tutti, anche dall'Unione europea dopo la distrazione che ha portato a una comunicazione sbagliata presto rettificata. Il Natale è pace, famiglia, tradizione e, comunque, è un insieme di valori positivi rispetto ai quali ognuno può trovare la sua forma di identificazione. La speranza, infatti, è un bene comune che non fa distinzione alcuna". Con questo spirito, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha inaugurato "Presepi Fvg in mostra", la rassegna dell'arte presepiale allestita dall'Unpli Fvg che fa tappa anche nel palazzo di piazza Oberdan, a Trieste, dove fino al 9 gennaio rimarrà esposta una selezione dei presepi ammirabili nella chiesa di Sant'Antonio abate a Udine. "Le Pro loco sono l'anima della comunità - ha evidenziato il presidente dell'Unpli Fvg, Valter Pezzarini, ringraziando l'Assemblea regionale per il sostegno - e attraverso l'impegno dei nostri volontari siamo riusciti a ripartire, allestendo la 18. edizione del Giro Presepi. Coinvolgendo le scuole dell'infanzie e quelle primarie - ha ricordato - sono stati inoltre realizzati una cinquantina di disegni e di testi per valorizzare il Natale".